Satellite espion nord-coréen : Pyongyang va-t-il le lancer en novembre ?

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord avait annoncé le troisième lancement de son satellite espion au courant du mois d’octobre, mais jusqu’à hier aucun mouvement suspect n’a été détecté dans le pays communiste. De l’avis des spécialistes, la coopération technologique avec la Russie a joué dans cet ajournement. Mais que se passe-t-il ?Si on regarde de près les photos de la base de lancement de Sohae, située à Cholsan dans la province de Pyongan du Nord, prises par satellite le 29 octobre dernier, la rampe de lancement est toujours masquée par un bâtiment mobile. De plus, les va-et-vient de véhicules habituels n’ont pas été détectés. Aucun signe relatif au tir donc jusqu’à la fin du mois dernier.D’après le JCS, l’état-major interarmées sud-coréen, bien qu’il suit les moindres agissements au nord du 38e parallèle, il est difficile de prédire la date du prochain lancement. Les analystes, eux, pensent que la raison pour laquelle le régime de Kim Jong-un ne passe pas à l’acte est dû, tout d’abord, au défaut révélé en août, qui est plus critique qu’on ne l’imaginait. A cela s’ajoute le transfert des technologies satellites promis par Moscou lors du dernier sommet Kim-Poutine.Alors que les renseignements sud-coréens et américains estiment que Pyongyang continue de tester le projectile, Moscou est soupçonné d’avoir déjà transféré son savoir-faire. Pour Yang Moo-jin, professeur à l’université des études nord-coréennes, cette supputation est évidente. Et le royaume ermite donne tout, tout en s’octroyant suffisamment de temps, pour que le prochain lancement, qui est le fruit du transfert des technologies russes, ne soit pas un échec comme celui de cet été. D’autant plus que l’armée sud-coréenne prépare elle aussi à lancer son satellite de reconnaissance à la fin du mois.La Corée du Nord serait donc à pied d’œuvre pour ne pas perdre du terrain dans la course à l’espace.