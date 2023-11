Météo : novembre débute de manière mitigée

Photo : YONHAP News

Certains se réjouiront de cette première journée de novembre, d’autres un peu moins. En effet, ce 1er novembre au pays du Matin clair a été assez mitigé. Au nord, la grisaille a rythmé le mercredi des habitants, avec par moment quelques averses. Au sud, le soleil a été de la partie durant une grande partie de la matinée.Les précipitations ont principalement été localisées dans le nord du Gyeonggi et du Gangwon, de l’ordre de 5 à 30mm. Le reste de ces deux provinces et le nord du Chungcheong du Nord devraient pour leur part essuyer seulement 5mm. Du tonnerre, des éclairs et de la grêle pourraient également être observés dans ces régions dans les heures à venir.En revanche, si le ciel n’était pas des plus plaisants, les températures sont reparties à la hausse. Dès ce matin, plusieurs villes, dont Séoul, Gangneung et Busan ainsi que l’île méridionale de Jeju, ont passé la barre des 15°C. Dans l’après-midi, le mercure devrait monter plus haut par rapport à ces derniers jours. 23°C sont attendus dans la capitale et à Busan, 24°C à Gangneung et à Daejeon et 25°C, la maximale, à Daegu, entre autres.Selon les prévisions de Météo-Corée, cette parenthèse d’air chaud devrait se poursuivre jusqu’à vendredi matin.