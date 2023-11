Yoon Suk-yeol échange avec des citoyens sur la vie du peuple

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré ce mercredi une soixantaine de citoyens dans un café-librairie à Séoul dans le cadre d’une réunion sur la vie du peuple.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a déclaré qu’il faudrait allouer une plus grosse enveloppe aux domaines où les sud-Coréens connaissent le plus de difficultés. Il a indiqué toutefois que ceux qui voient leur budget être supprimé demandaient, à leur tour, sa démission.Le chef de l’Etat aurait répondu ainsi aux critiques liées à la reconstruction des dépenses et à la réduction du budget dans la R&D. Il a affirmé également que l’exécutif avait pu contenir l’inflation grâce à ses efforts visant à diminuer la dette publique. Il aurait eu l’intention de réfuter les revendications selon lesquelles il faut débloquer une somme pour réanimer l’économie.Le numéro un a défini cette situation, où certains demandent sa destitution en raison des questions budgétaires, comme « un excès de la politique ». Néanmoins, il a souligné qu’il ferait de la politique pour la population, et non pour les élections. Avant d’ajouter que tout était sa faute, et qu’il écouterait attentivement les avis de ses concitoyens et les refléterait dans les affaires de l’Etat.