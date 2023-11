Législatives 2024 : les partis politiques se préparent

Photo : KBS News

Les partis au pouvoir et de l’opposition ont commencé à préparer les élections législatives, prévues en avril prochain.Le Minjoo, la principale force de l’opposition, a lancé une équipe pour établir des stratégies électorales. Le secrétaire général de la formation, Cho Jung-sik, a été nommé à sa tête. Le mouvement de centre-gauche a d'abord sélectionné 13 des 15 membres. Plus de 30 % d’entre eux sont des femmes et des jeunes. Cependant, la plupart sont proches du leader de la formation, Lee Jae-myung, provoquant le mécontentement de certains élus.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, publiera demain la liste des personnes constituant ses équipes de planification et de recrutement. Il devrait désigner son secrétaire général Lee Man-hee patron de la première.