Visite du secrétaire d’Etat américain en Corée du Sud la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain effectuera une visite en Corée du Sud, les 8 et 9 novembre. C’est ce qu’a annoncé mercredi le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Il s’agit du premier déplacement d’Antony Blinken au pays du Matin clair depuis l'arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol, en mai 2022. Le dernier, rappelons-le, remonte à mars 2021, où il avait participé à une réunion entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux nations à Séoul.Selon le ministère, son patron Park Jin aura des entretiens avec son homologue américain pendant deux jours. Ils discuteront sur de nombreux sujets, tels que l’alliance sud-coréano-américaine, les questions liées à la Corée du Nord, la sécurité économique, les technologies de pointe et la situation politique nationale et internationale.Par ailleurs, Séoul prévoit d’organiser une réunion entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne, chinoise et japonaise, à Busan, à la fin de ce mois-ci.