Exposition universelle 2030 : Han en visite officielle au Cameroun

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen actuellement en tournée en Afrique et en Europe du Nord pour promouvoir la candidature de Busan à l’organisation de l'Exposition universelle 2030, a effectué une visite officielle au Cameroun.Han Duck-soo a rencontré hier le président camerounais Paul Biya et lui a fait part de la volonté de Séoul de construire des relations étroites avec l'Afrique. Il a sollicité son intérêt pour l’EXPO BUSAN 2030 et le Sommet Corée-Afrique 2024.Le chef du gouvernement a également exprimé son envie de coopérer avec le Cameroun, affirmant que la Corée du Sud est le meilleur partenaire dans la mise en œuvre de son projet « Vision 2035 », qui vise à devenir un pays industrialisé et émergent d'ici 2035.Biya a, pour sa part, évalué lors de leur rencontre les réalisations de la coopération substantielle entre les deux nations jusqu'à présent, et a espéré l’approfondir davantage dans les ressources minérales, l'agriculture, la santé et l'e-gouvernement.Han a également rencontré son homologue camerounais. Les deux hommes ont discuté de la collaboration sur la scène internationale. Joseph Dion Ngute a exprimé son intérêt pour la coopération en matière de défense et le projet de modernisation des informations de défense.A noter qu’il s’agit de la première visite d’un Premier ministre sud-coréen dans ce pays d’Afrique centrale.