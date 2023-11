Stabilisation des prix : le gouvernement lance un système spécial

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l'Economie et des Finances a annoncé, lors d’une réunion ministérielle sur l’économie, organisée aujourd’hui, à Séoul, un lancement immédiat d’un système spécial de stabilisation des prix. De ce fait, tous les ministres accorderont la priorité au maintien des tarifs actuels.Choo Kyung-ho a prévu que les risques géopolitiques du Moyen-Orient et les températures anormalement basses ralentiraient la chute des prix. Quant à l’indice des prix à la consommation, publié le même jour, le chiffre a crû de 3,8 % en octobre, en glissement mensuel. Il s’agit de la plus grande progression en sept mois.Le gouvernement a décidé de débloquer pas moins de 24,5 milliards de wons, soit 17,2 millions d’euros, pour augmenter le nombre de produits à prix réduit et le montant de remise. Il prolongera l’exemption des taxes sur la valeur ajoutée de certains fruits et matières premières alimentaires jusqu’à 2025. Les ménages modestes pourront bénéficier cet hiver des chèques énergie et d’une réduction des tarifs du gaz comme l’an dernier.Concernant le gel du taux directeur par la Réserve fédérale américaine (Fed), Choo a indiqué que cette décision n’était pas imprévisible. Il a évalué que le marché financier international était ce matin plus ou moins stable.