NIS : Pyongyang serait dans la dernière phase pour son 3e lancement d'un satellite espion

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord serait dans la phase finale pour son troisième lancement d’un satellite espion. C’est ce qu’a déclaré hier le Service national du renseignement (NIS) dans un audit parlementaire. Il a expliqué que son plan de le tirer en octobre avait été reporté, mais que des signes liés à l’inspection de moteurs et des dispositifs de lancement avaient récemment été observés.L’agence sud-coréenne a estimé que le régime de Kim Jong-un a de grandes chances de réussir son opération étant donné que c’est l’une de ses priorités et des conseils techniques apportés par Moscou.Selon le NIS, Pyongyang a envoyé des armes à son allié à une dizaine de reprises. Dans ce cadre, près d’un million d’obus ont été livrés, à savoir un volume suffisant pour tenir au moins deux mois dans la guerre en Ukraine.Une telle coopération militaire fait craindre des échanges de techniques entre ces deux nations. D’après Lee Chun-geun, chercheur honoraire à l'Institut de politique scientifique et technologique (STEPI), la Russie aurait aidé le royaume ermite à trouver des solutions lui-même par consultation, ou alors serait intervenue de façon plus active en fournissant le moteur du deuxième ou troisième étage ou d’autres pièces détachées du satellite espion.En ce qui concerne le rapatriement forcé des transfuges nord-coréens par la Chine, le NIS a indiqué ne pas avoir obtenu des renseignements sur ce sujet à l’avance.