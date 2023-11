Météo : un jeudi digne d’une journée estivale

Photo : YONHAP News

Serions-nous déjà en été ? Ce jeudi, le soleil brille fort et les températures sont très hautes et atteignent par endroit des records.A Séoul, la valeur la plus basse de la journée, enregistrée au petit matin, à 4h04 exactement, dans l’arrondissement de Jongno, était de 18,9°C. Il s’agit de la température minimale la plus élevée dans la capitale pour un mois de novembre depuis 1907. Au réveil, le mercure affichait donc déjà des nombres inhabituels pour une fin d’année : 15°C à Daejeon, 17°C à Busan, 18°C à Gangneung et jusqu’à 20°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, les habitants du pays du Matin clair ont pu ainsi ressortir leur garde-robe d’été. 25°C de moyenne à l’échelle nationale avec plusieurs villes, dont Gangneung dans le nord-est, Gwangju dans le sud-ouest et Ulsan dans le sud-est à 27°C. La chaleur a été présente sur tout le territoire.Cependant, les conditions météorologiques vont se dégrader dès demain matin. Selon les prévisions de Météo-Corée, des averses sont attendues dans le nord et l’ouest. Le reste du pays devrait être principalement nuageux. Le thermomètre devrait quant à lui perdre quelques degrés dans l’après-midi.