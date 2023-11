Naufrage du Sewol : la Cour suprême confirme l’acquittement de 9 membres de la garde côtière

Photo : KBS News

La Cour suprême a innocenté aujourd'hui neuf membres de la direction de la garde côtière, accusés de négligence dans le sauvetage du ferry Sewol. Lors de ce naufrage tragique survenu en 2014, 304 personnes ont péri. Ces fonctionnaires, dont Kim Suk-kyoon, l’ex-chef de l’organisation, ont été renvoyés en justice en 2020 pour ne pas avoir pris les mesures appropriées au début de l’accident.Pendant le procès, le Parquet a prétendu qu’ils auraient dû, durant les opérations de secours, inciter les passagers à sortir du navire, mais ils ont manqué à leur devoir. Quant aux accusés, ils ont présenté leurs excuses et leurs regrets, mais ont déclaré que leur comportement ne constituait pas un crime. La plus haute juridiction du pays a confirmé que les premiers jugements ne contenaient pas d’erreur dans l’interprétation des lois.Pour rappel, le tribunal de première instance a prononcé un acquittement. Selon lui, les garde-côtes n’auraient pas pu prévenir le drame et n’étaient pas informés que le capitaine et des membres d’équipage avaient quitté le bateau en premier. En février 2022, en deuxième ressort, ils ont de nouveau été jugés non coupables, pour manque de preuve de leur faute professionnelle.En revanche, Kim Mun-hong, ex-patron de la garde côtière de Mokpo inculpé pour avoir incité à créer de faux documents officiels concernant un ordre d'évacuation, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.