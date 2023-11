Prix à la consommation : bond de 3,8 % en octobre

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation en octobre ont augmenté de 3,8 % en glissement annuel. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis sept mois. C’est ce que révèlent les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat). Le taux d’inflation a reculé à 2,3 % en juillet, mais est reparti à la hausse en août, et a ainsi franchi les 3 % en l’espace de trois mois.Cette croissance des prix est notamment due à la baisse atténuée des cours des produits pétroliers. L’envolée des coûts des produits agricoles, qui a atteint 13,5 %, en est aussi responsable.Les tarifs de l’électricité, du gaz et de l’eau ont grimpé, pour leur part, de 9,6 %, tandis que les aliments transformés de 4,9 %.Les prix des services ont connu une hausse de 3 %, et ceux des restaurants de 4,8 %. L’indice du coût des 144 articles les plus vendus s’est accru, quant à lui, de 4,6 %.Enfin, quant à l’indice de base des prix à la consommation, excepté les produits agricoles et pétroliers, il a progressé de 3,6 %.