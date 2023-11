Soutien nutritionnel aux enfants : Séoul fournit 7,5 millions d’euros à Kinshasa

Photo : YONHAP News

Séoul va fournir 10,8 milliards de wons, l’équivalent de 7,5 millions d’euros, à Kinshasa dans le cadre d’un projet d’approvisionnement alimentaire destiné aux enfants. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’ambassade de Corée du Sud en République démocratique du Congo (RDC).Grâce au financement offert par l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica), l’ambassade, le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le ministère congolais de la Santé vont œuvrer pour améliorer la nutrition, l’accès à l’eau et l’assainissement dans la région sud du Kasaï-central et aider les enfants atteints de maladie chronique.La cérémonie de lancement du projet s’est tenue mercredi au bureau du PAM basé dans la capitale congolaise. Etaient présents Cho Jae-cheol, l’ambassadeur sud-coréen à Kinshasa, Choi Yeon-jae, directeur du Bureau de la Koica au Congo, Grant Leaity, représentant de l’Unicef en RDC, Natasha Nadazdin, représentante du PAM dans le pays d’Afrique centrale et des responsables du ministère congolais de la Santé.Lors de son discours de bienvenue, Cho a espéré, à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, que la coopération bilatérale se développe davantage, à travers notamment des projets comme celui-ci.