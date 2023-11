Le PPP lance un comité spécial pour rattacher Gimpo à Séoul

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) promeut avec une grande ambition l’incorporation des villes de la zone métropolitaine dans Séoul. Il souhaite débuter son projet avec Gimpo, ville limitrophe située dans la province de Gyeonggi.A cette fin, la formation présidentielle a lancé aujourd’hui un comité spécial. Il sera présidé par le député Cho Kyoung-tae. L’initiative, intitulée « Méga Séoul », devrait offrir de nouveaux moteurs de croissance pour la capitale et renforcer le développement d’infrastructures dans les villes qui l’entourent.Cependant, ce plan n’est pas validé par tout le monde. Le Minjoo, la principale force de l’opposition, a critiqué l’intention du PPP, estimant qu’il entreprend ce projet à des fins électorales. Rappelons que les prochaines législatives auront lieu en avril prochain.Selon le mouvement de centre-gauche, si l’objectif est de réduire les problèmes de circulation à Gimpo, il serait préférable de résoudre d’abord le dossier sur l’extension de la ligne 5 du métro de Séoul. Il a également demandé à ce que les discussions sur la création d’une mégalopole portent en priorité sur d’autres régions, comme Busan, la province de Gyeongsang, ou celle de Jeolla, afin de mener un développement du pays plus équilibré.Face à ce désaccord, les deux principaux partis se sont livrés à une passe d’armes. Le patron du PPP, Kim Gi-hyeon, a exhorté le Minjoo d’exposer clairement son avis sur l’intégration de Gimpo à Séoul. Hong Ihk-pyo, le chef du groupe parlementaire de ce dernier, a, pour sa part, déclaré que si le gouvernement souhaitait inclure dans le plan budgétaire actuel l'exemption de l'étude de faisabilité et la confirmation de l'extension de la ligne 5 du métro, il devrait alors proposer son projet sur ce dossier.