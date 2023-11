Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen va recevoir le secrétaire d'Etat américain, en visite en Corée du Sud les 8 et 9 novembre.Lim Soo-seok, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lors d'un point de presse aujourd’hui que Yoon Suk-yeol accueillera Antony Blinken.Le département d’Etat américain a aussi confirmé ce déplacement. Blinken s’entretiendra également avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et le conseiller présidentiel à la sécurité nationale Cho Tae-yong à Séoul.Les deux chefs de la diplomatie devraient échanger ensemble le 9 novembre. Au programme de leurs discussions : le dossier nord-coréen, la sécurité économique, les technologies de pointe et la situation régionale et internationale.