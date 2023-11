Séoul et Washington chercheront à empêcher Pyongyang de violer les résolutions de l’Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis renforceront les efforts diplomatiques pour endiguer la violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par la Corée du Nord, alors que son trafic d’armes avec la Russie et son lien avec le Hamas ont été révélés. C’est ce qu’a déclaré hier Cho Hyun-dong, l’ambassadeur sud-coréens aux USA lors d’une réunion des correspondants organisée au sein du centre culturel coréen à Washington.Cho a tenu ces propos afin de présenter la coopération sud-coréano-américaine à l’égard du royaume ermite. Ce dossier sera abordé à l’occasion de la visite du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à Séoul la semaine prochaine.Par ailleurs, les deux alliés restent attentifs à la contrepartie que Pyongyang pourrait obtenir après avoir acheminé récemment une quantité massive de munitions à Moscou. Ils surveillent notamment le possible soutien technologique de ce dernier pour le développement de satellite du régime de Kim Jong-un. Ils gardent également un œil sur une éventuelle fourniture d’avions de combat de la part du Kremlin, même si les pays occidentaux estiment qu’il y a peu de chance qu’il transfère des technologies militaires de pointe.