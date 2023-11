Guerre Israël-Hamas : 5 ressortissants sud-coréens pourraient bientôt franchir le poste de Rafah

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, au deuxième jour d'évacuation des étrangers, des binationaux et des blessés séjournant dans la bande de Gaza, cinq ressortissants sud-coréens figurent sur la seconde liste des personnes susceptibles de franchir la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza par le poste de Rafah.C’est ce qu’ont rapporté des médias étrangers tels qu’Al Jazeera et le New York Times. Selon ces sources, la deuxième évacuation vers l'Egypte via ce point de passage concernerait environ 600 étrangers et binationaux, dont 400 Américains et cinq sud-Coréens donc.Il s’agit d’une famille vivant dans la région depuis longtemps. Une femme sud-coréenne d’une quarantaine d’années, son mari d’origine palestinienne et leurs trois enfants.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères avait annoncé le 10 octobre dernier être en train d’identifier ses ressortissants dans la bande de Gaza et cinq personnes d’une même famille avaient alors été localisés.Son patron a par ailleurs répondu à une ancienne question demandant si les sud-Coréens ne devraient pas être évacués de la bande de Gaza où l'ambassade de Corée du Sud en Palestine a peu d’influence, Park Jin a alors indiqué que les cinq expatriés étaient actuellement dans un refuge, et que Séoul prendrait immédiatement des mesures de sécurité suivant la situation.