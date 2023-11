Lorsqu’on est blessé ou tombe malade, il faut se faire soigner à temps dans un établissement médical. Pourtant 15 % des sud-Coréens n’ont pas pu le faire. C’est ce que révèle une étude que le Kihasa, l’Institut pour la santé et les affaires sociales, a menée auprès d’un panel de 10 000 personnes en 2020.Pourquoi ? La première raison pour laquelle un peu plus d’un habitant du pays du Matin clair sur dix n’ont pas pu aller voir un médecin quand il fallait est, parce qu’ils n’ont pas eu le temps. Avec 50,7 %. Cette réponse est suivie d’en raison des frais médicaux, avec 21,2 %, et à cause de l’inconvenance du transport ou de la distance éloignée, avec 9,3 %.