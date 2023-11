Défection de quatre nord-Coréens : l’un d’entre eux est une femme enceinte

Photo : YONHAP News

Une personne parmi les quatre nord-Coréens qui ont fui le 24 octobre dernier leur pays par voie maritime est enceinte. C’est ce qu’a fait savoir, jeudi, un responsable du gouvernement sud-coréen.D’après ce fonctionnaire, ces réfugiés sont un homme et trois femmes. Et l’une de ces dernières, âgée d’une vingtaine d’années, attend un bébé. Arrivés à Sokcho, dans le nord-est du territoire, à bord d’un chalutier en bois, ils ont déclaré qu’ils avaient décidé de se réfugier au Sud en raison de la pénurie alimentaire. Et la situation serait critique, d’après les analystes, vu qu’une future maman a pris le risque de s’évader.Ces quatre individus sont actuellement dans un centre de protection du NIS, le service des renseignements. Ils seront ensuite transférés au Hanawon, le centre d’intégration des réfugiés nord-coréens.