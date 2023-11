Guerre Israël-Hamas : 15 sud-Coréens quitte Tel-Aviv à bord d’un avion militaire japonais

Photo : YONHAP News

Tokyo a dépêché un autre avion militaire afin de rapatrier ses citoyens d'Israël, en conflit militaire avec le Hamas. Quinze sud-Coréens et un conjoint de nationalité étrangère sont à bord de ce vol qui a quitté, jeudi après-midi, Tel-Aviv en direction du Japon. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Dès leur arrivée ce soir à l’aéroport de Haneda, l’ambassade sud-coréenne à Tokyo veillera à leur retour.C’est la deuxième fois que le Japon propose à son voisin de transporter ses ressortissants. Le 20 octobre, il avait déjà fait monter à bord d’un ravitailleur 18 sud-Coréens et un conjoint de nationalité étrangère afin de remercier le pays du Matin clair d’avoir transporté le week-end d’avant 51 Japonais dans son avion militaire.A cette occasion, la ministre nipponne des Affaires étrangères Yoko Kamikawa avait rappelons-le exprimé sa gratitude, par téléphone, à son homologue sud-coréen Park Jin, et les deux chefs de la diplomatie s’étaient mis d’accord pour coopérer afin de rapatrier leurs ressortissants de la région en guerre.Avec le rapatriement de ces 15 individus, il reste quelque 420 expatriés en Israël.