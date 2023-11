Yoon Suk-yeol : l'ensemble de la société doit bénéficier des avantages engendrés par le numérique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a assisté hier en visioconférence au sommet mondial sur la sécurité de l'intelligence artificielle (IA), tenu au Royaume-Uni. A cette occasion, il a déclaré que l'ensemble de la société devait bénéficier de manière équitable des avantages engendrés par le numérique.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, au cours de cette conférence, Yoon Suk-yeol a discuté des moyens de coopération mondiale pour l’exploitation sécurisée et la mise en place de règles de l’IA. Il a souligné que l’écart numérique risquait d’aggraver la disparité économique et que la prolifération rapide de fausses informations pouvait compromettre la liberté et menacer les systèmes démocratiques tels que les élections. Il a ajouté que le numérique devait contribuer uniquement à l’expansion de la liberté et du bien-être des humains, sans menacer la sécurité des individus et de la société.Le chef de l’Etat a également fait savoir qu’il partagerait avec les dirigeants présents la « Déclaration des droits numériques », publiée par le gouvernement sud-coréen, et contribuerait activement à établir des règles de l'IA.De plus, Séoul a annoncé prendre en compte les opinions de chaque pays participant à cette réunion et renforcer les discussions pour préparer soigneusement un « mini-sommet » qu’il organiserait conjointement avec Londres dans six mois.