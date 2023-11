Pyongyang proteste contre le lancement de Minuteman III par Washington

La Corée du Nord a critiqué le tir d’essai du missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III par les Etats-Unis.La KCNA a annoncé aujourd'hui la volonté ferme de Pyongyang de répondre immédiatement et de manière écrasante à toute provocation militaire inconsidérée pour protéger sa souveraineté, son territoire et son peuple.Le 31 octobre, Washington a rappelons-le effectué le lancement de Minuteman III depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. Une délégation du ministère sud-coréen de la Défense y a assisté. Il s'agit de la deuxième observation d’un tir d'ICBM américain par Séoul depuis 2016.A ce propos, l'agence centrale de presse nord-coréenne a prétendu faussement que le test avait échoué. Et elle a averti que la position du régime de Kim Jong-un, qui consiste à répondre aux armes nucléaires par des armes nucléaires, ne changerait jamais, que les USA ciblent la Corée du Nord avec des armes nucléaires stratégiques ou fassent appel à celles tactiques.Pour rappel, la portée du Minuteman III est d'environ 9 600 km, et il peut être équipé d'une ogive nucléaire. Le dernier essai, avant celui de mardi, remonte à avril dernier.