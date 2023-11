Guerre Israël-Hamas : 5 sud-Coréens réussissent à franchir le poste de Rafah

Photo : YONHAP News

Suite à l’ouverture du poste de Rafah pendant deux jours consécutifs, plusieurs centaines d’étrangers, de binationaux et de blessés ont réussi à se réfugier en Egypte. Environ 600 personnes figurent sur la liste de la deuxième évacuation. Parmi elles se trouvent une famille sud-coréenne. Nous avons plus de détails.Composée d’une femme d’une quarantaine d’années, de son mari d'origine palestinienne naturalisé et de leurs trois enfants, il s’agissait de l’unique famille sud-coréenne résidant dans la bande de Gaza.A la suite de l’intensification des frappes israéliennes, ces cinq individus ont fui vers le sud où le poste de Rafah est situé. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir qu’ils avaient traversé la frontière égypto-palestinienne et qu’ils étaient tous en bonne santé. Il a ajouté qu’il avait envoyé un consul sur place pour leur venir en aide.Au premier jour d'ouverture de ce point de passage, environ 360 personnes ont rejoint l’Egypte, dont la plupart étaient des Palestiniens binationaux. Le lendemain, 15 nationalités différentes figuraient sur la liste, donc 400 Américains.La situation des dizaines de milliers de réfugiés en attente près de Rafah est complexe. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé son intention d'évacuer plus de 7 000 ressortissants étrangers sur une période de deux semaines. Cependant, il maintient sa position selon laquelle l'admission de réfugiés ordinaires ne sera en aucun cas autorisée.