Météo : de la pluie tout le week-end

Photo : YONHAP News

Le premier week-end de novembre va être très pluvieux en Corée du Sud. Et les précipitations ont déjà démarré ce matin dans le nord du territoire. Ces dernières se propageront durant la journée vers les régions centrales et le sud-ouest.Selon Météo-Corée, 5 à 20mm de pluie sont attendues d’ici demain sur toute la partie ouest alors que 5 à 40mm le sont à l’est. Les averses devrait être plus intenses sur la cote sud et l’île méridionale de Jeju : de 10 à 50mm. Par ailleurs, les autorités alertent sur les risques de bourrasques sur le littoral de la province de Gangwon, dans le nord-est, de l’ordre de 15 à 30m/s.Samedi, 75 % du pays seront affectés par les intempéries. Seul le nord-ouest, dont Séoul, devrait rester au sec. En revanche, dimanche, le ciel sera gris et la pluie tombera toute la journée.Concernant les températures, elles sont toujours extrêmement élevées pour la saison. Dans la matinée, le mercure affichait déjà 20°C ou plus dans plusieurs villes, dont la capitale, à Gangneung, à Busan ou encore à Jeju. Et elles vont continuer à grimper au fil des heures. En effet, la barre des 25°C devrait de nouveau être atteinte dans le sud, à Gangwon, à Daegu et dans la province insulaire.Cependant, une baisse progressive et significative va débuter ce week-end. Dès dimanche, le mercure perdra plusieurs degrés avant de passer le lendemain sous les 20°C sur les deux tiers du pays.