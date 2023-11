Séoul versera des indemnités aux familles des sud-Coréens détenus en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de reconnaître les familles des sud-Coréens détenus au nord du 38e parallèle comme des « victimes de l’enlèvement par le Nord », et de leur verser des indemnités.Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé hier qu'il avait pris cette décision, lors d’un comité d'examen pour l'indemnisation et le soutien des victimes de l'enlèvement par le pays communiste, conformément à « la loi sur l'indemnisation et le soutien des détenus en Corée du Nord après la conclusion du traité d'armistice ».Actuellement, il a été confirmé que six sud-Coréens, dont les missionnaires Kim Jeong-wook, Kim Kuk-gi et Choi Chun-gil, sont détenus par Pyongyang depuis longtemps. Séoul a décidé de verser des indemnités pour quatre d'entre eux qui ont de la famille au Sud. Les sommes seront d'environ 10 000 à 14 000 euros par famille en fonction de la durée de la détention. C’est la première fois que ce type d’indemnités est attribué.Rappelons que le régime avait condamné ces six individus à des peines lourdes et les détient depuis plus de dix ans sans fournir d'informations sur leur sort.Un responsable du ministère a indiqué que leurs familles avaient beaucoup souffert, en partie à cause des mesures illégales et inhumaines du royaume ermite. Il a souligné que l’exécutif continuerait de coopérer étroitement avec les sociétés civiles et la communauté internationale pour résoudre concrètement le problème des détenus, des enlèvements et des prisonniers de guerre.