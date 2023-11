Séoul et Washington vont organiser conjointement un forum spatial

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 70e anniversaire de leur alliance, la Corée du Sud et les Etats-Unis organiseront ensemble un forum spatial la semaine prochaine à Séoul.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé, hier, la tenue du « Forum spatial Corée-Etats-Unis » en collaboration avec le département d’Etat américain les 6 et 7 novembre.Le porte-parole du ministère a expliqué à travers un briefing régulier, que les deux pays mèneraient des discussions concernant l’espace, telles que la diplomatie et la sécurité spatiales, l’exploration de la Lune et de Mars, ainsi que la coopération économique bilatérale. Lim Soo-suk a également souligné que cet événement servirait d’occasion pour rechercher des moyens de renforcer la coopération spatiale entre les deux nations.Le chef de la diplomatie sud-coréenne Park Jin, le délégué en chef américain et secrétaire exécutif du conseil national de l'espace de la Maison-Blanche, Chirag Parikh, l'ambassadeur américain en Corée du Sud, Philip Goldberg, et le chef d'état-major de l'armée de l'air Lee Young-soo y sont attendus.