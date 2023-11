Exposition universelle 2030 : Han Duck-soo achève sa tournée en Finlande

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a visité la Norvège et la Finlande hier, après ses déplacements successifs dans trois pays africains. Han Duck-soo a d’abord rencontré son homologue norvégien Jonas Gahr Store à Oslo pour un déjeuner. Il a déclaré que le Norvège était un ami de longue date de la Corée du Sud qui a expédié une équipe médicale lors de la guerre de Corée. Il a fait ensuite part de son espoir d’approfondir la coopération bilatérale dans la transition verte, les minéraux et l’industrie de l’armement.Son interlocuteur a répondu que Séoul était un des principaux partenaires d’Oslo dans les domaines de l’économie et de la sécurité. Avant d’ajouter que les deux pays devaient travailler main dans la main dans le changement climatique et les chaînes d’approvisionnement en plus d'élargir les échanges et les investissements.Han s’est ensuite envolé pour Helsinki, où il s’est entretenu dans la soirée avec le chef du gouvernement finlandais Petteri Orpo. Il a rappelé qu’un sommet bilatéral s’était tenu en juillet dernier à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques. Il a également exprimé sa joie de voir les échanges de haut niveau se multiplier. Le chef du gouvernement sud-coréen a aussi souhaité que Séoul et Helsinki fortifient leur collaboration concernant les enjeux internationaux comme le réchauffement planétaire et la sécurité économique.Son homologue a indiqué que les deux partenaires avaient beaucoup de points communs, et s’attend à une coordination étroite sur la scène internationale, d’autant plus que la Finlande est devenue cette année membre de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan).Le haut officiel sud-coréen n’a pas oublié de demander le soutien de ces deux pays d’Europe du Nord à la candidature de Busan à l’accueil de l’Exposition universelle 2030. Il rentrera au pays du Matin clair samedi après-midi après avoir rencontré aujourd’hui des personnalités économiques finlandaises.