Satellite espion nord-coréen : des lumières détectées dans la base de lancement de Sohae

Photo : YONHAP News

Des lumières ont été observées à plusieurs reprises sur la base de lancement de Sohae, située à Cholsan dans la province de Pyongan du Nord en Corée du Nord. Les yeux sont à présent rivés sur cet emplacement pour savoir s’il s’agit bien d’un signal du troisième tir de satellite espion que Pyongyang avait initialement prévu le mois dernier.Les photos satellites de nuit prises par l’Agence spatiale américaine (Nasa) montrent des lueurs sur ce site le 19, le 21 et le 26 octobre. Celles-ci ont été détectées sur un pas de tir existant, et non pas sur le nouveau situé 3 km plus loin, depuis lequel les deux premiers lancements ont été réalisés.Ces images soulèvent deux possibilités. La première est que la troisième tentative sera effectuée depuis un lanceur différent. La deuxième constitue à un ajournement du projet, dû au fait qu’aucun signe n’a été repéré sur la nouvelle installation.Vann Van Diepen, ancien secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis à la sécurité internationale et à la non-prolifération, a déclaré à la Voix de l'Amérique (VOA) qu’il serait difficile d’affirmer qu’un lancement est en préparation. Cependant, il est au moins sûr qu’une opération est en cours sur ce site.Un responsable de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a indiqué hier que le pays communiste avait terminé ses préparatifs, et que le satellite pourrait être lancé à n’importe quel moment.