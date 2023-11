La Corée du Sud s'active pour éradiquer les punaises de lit

Photo : YONHAP News

Face à l’apparition des punaises de lit dans l’ensemble du pays, la municipalité de Séoul a annoncé ce matin son plan pour les éradiquer. Elle mène déjà depuis le 31 octobre un contrôle sanitaire sur 3 175 hôtels, bains publics et saunas appelés « jjimjilbang ».Les commerces ayant enfreint les règlements sont passibles de sanctions administratives et l’outrage sera affiché sur leur propre site Internet ainsi que celui de l’arrondissement qui les abrite.La capitale sud-coréenne préconisera notamment aux hôtels qui accueillent les touristes de désinfecter leurs installations.La gestion des métros sera également renforcée. Les sièges seront régulièrement nettoyés à la vapeur et ceux en tissu des lignes 1 à 8 seront progressivement remplacés.Pour les résidences collectives composées de plusieurs logements exigus, la ville a distribué des produits désinfectants et a alloué 500 millions de wons ou 356 000 euros pour éradiquer ces bestioles en cas d’apparition.Un centre de signalement des punaises de lit en ligne sera aussi mis en service pour aider les citoyens à s’en débarrasser.