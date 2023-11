BOK : l’aggravation du conflit Israël-Hamas affectera l’économie sud-coréenne en 2024

Photo : YONHAP News

Le prolongement de la guerre entre Israël et le Hamas aura des répercussions importantes sur l’économie sud-coréenne l’année prochaine. C’est ce qu’a analysé un rapport publié par le département de la recherche de la Banque de Corée (BOK).Selon le document, les impacts de ce conflit armé seront restreints si ce dernier prend fin rapidement. Cependant, si l’affrontement prend de l’ampleur avec l’intervention du Hezbollah, les prix du baril grimperont et les circonstances financières du monde s’aggraveront. Dans le cas où la guerre s’élargit davantage au Moyen-Orient avec la participation de l’Iran, il y aura des perturbations dans l’offre du pétrole et le marché financier sera extrêmement perturbé.Si les cours de l’or noir continuent d’augmenter, la Corée du Sud, grande importatrice qui dépend largement de l’industrie manufacturière, verra alors son pouvoir d’achat diminuer et le coût de production progresser. Par conséquent, la croissance économique devrait reculer, tandis que l’inflation s'accélérera.En effet, la guerre Israël-Hamas a envenimé les tensions géopolitiques dans la région. Dès le début des affrontements, le 7 octobre, le prix du pétrole a augmenté de 4 %, avant de bondir de près de 6 % à l’approche des combats terrestres.