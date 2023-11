La Corée du Nord importe de l’alcool en grande quantité depuis la Chine

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Nord aurait augmenté ses importations d’alcool depuis la Chine. Si on en croit la Voix de l’Amérique (VOA), le montant total de whisky introduit au nord du 38e parallèle depuis le continent chinois, entre janvier et septembre derniers, s’élève à 2,87 millions de dollars. Quant à celui de vin, à 2,31 millions. Un record depuis que les chiffres en la matière ont été établis. Depuis 2010 pour l’eau de vie obtenue par distillation. Et depuis 2001 pour la boisson alcoolisée à base de raisins.Le Conseil de sécurité des Nations unies interdit, dans sa résolution 1718 adoptée suite au premier essai nucléaire de Pyongyang en 2006, l’importation des produits de luxe par le régime. Séoul, Washington et Tokyo ont alors publié la liste des produits interdits y compris l’alcool. Pékin ne l’a pourtant toujours pas fait.Selon la radio américaine, comme l’empire du Milieu ne considère pas les liqueurs comme produits à ne pas exporter vers le royaume ermite, son voisin lui en achète en grande quantité.