Guerre Israël-Hamas : la famille sud-coréenne qui s’est enfuie de Gaza s’envole pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La famille sud-coréenne, qui a réussi à sortir la semaine dernière de la bande de Gaza, est enfin partie hier, heure locale, pour le pays du Matin clair.Composée d’une femme âgée de 44 ans, du nom de Choi, de son mari d'origine palestinienne naturalisé et de leurs trois enfants, elle a décollé dimanche de l'aéroport international du Caire en Egypte.La mère de la famille a décliné les demandes d'interview, en exprimant son souhait de ne plus s'exposer aux médias, alors que sa fille aînée, une youtubeuse, a toutefois déploré sur ses réseaux sociaux que des membres de sa famille et amis sont toujours au milieu de cette guerre atroce. Cette jeune femme de 18 ans a également annoncé qu'elle continuerait de diffuser au monde entier ce qu'elle avait vécu à Gaza.Les cinq rescapés, qui y habitaient depuis plus de sept ans, se sont réfugiés chez un proche, juste après l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas, avant de fuir à Khan Younès, une ville palestinienne située dans le sud de Gaza. Ils ont ensuite pu franchir la frontière égypto-palestinienne par le poste de Rafah, jeudi dernier, au deuxième jour de l'évacuation des étrangers, des binationaux et des blessés séjournant sur le territoire en guerre. Une opération convenue par un accord tripartite entre le Hamas, l'Egypte et Israël.