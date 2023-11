La Corée du Sud interdit la vente à découvert à partir d’aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Les autorités financières sud-coréennes ont annoncé dimanche l'interdiction totale de ventes à découvert. Cette règlementation entre en vigueur dès aujourd'hui et durera jusqu’à juin 2024.Le même jour, le Bureau présidentiel de Yongsan s'est engagé à éradiquer les pratiques illégales utilisant cette technique financière, qui risquent de ronger la confiance du marché national des capitaux, voire de chasser les investisseurs domestiques tout comme étrangers.La Commission des services financiers (FSC) et le Service de supervision financière (FSS) ont également révélé hier leur projet d'enquête exhaustive sur les banques d'investissements pour prévenir les ventes à découvert à nu.En effet, en mars dernier, le FSS a dénoncé deux ventes à découvert d'envergure et infligé aux auteurs une amende de 6 milliards de wons, soit environ 4,3 millions d'euros.Selon un haut responsable du burau présidentiel, cette interdiction reflète la volonté du chef de l’Etat, qui s'est engagé à établir la justice et la santé dans les marchés financiers et protéger tous les investisseurs, soit 14 millions d'individus. Dès sa campagne présidentielle, Yoon Suk-yeol avait promis des sanctions pénales plus sévères contre les ventes à découvert à nu, un équilibre des frais de caution entre les individus et les institutions ainsi que les étrangers et la mise en application de moyens qui suspendent automatiquement les ventes à découvert en cas de chute spectaculaire des cours de la bourse.