Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est félicitée de l'évacuation des étrangers, des binationaux et des blessés séjournant à Gaza.A travers un communiqué publié, vendredi dernier, son ministère des Affaires étrangères n’a pas oublié non plus de montrer sa gratitude envers les gouvernements du Qatar, de l’Egypte et d'Israël pour avoir mené des efforts dans le rapatriement de la famille sud-coréenne, composée de cinq membres.Séoul a également appelé les autorités concernées à œuvrer pour que les civils qui souffrent toujours dans la région puissent recevoir des aides humanitaires et ce d’une manière rapide et suffisante.