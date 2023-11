Affaire Travis King : les visites à Panmunjom restent toujours suspendues

Photo : YONHAP News

A quand la reprise des visites à Panmunjom ? Suite à la défection d’un soldat américain vers la Corée du Nord, cela fait plus de 100 jours que les touristes ne peuvent plus se rendre dans ce village de la trêve située entre les deux Corées. Et, les discussions entre le ministère sud-coréen de la Réunification et le Commandement des Nations unies n’ont même pas débuté.La suspension, rappelons-le, remonte au 18 juillet dernier lorsque Travis King avait franchi la frontière. Le militaire de deuxième classe affecté dans la péninsule, qui devait retourner quelques jours plus tôt aux Etats-Unis pour subir des sanctions disciplinaires, s’était échappé et passé au Nord en profitant d’une visite touristique dans la JSA, la Joint Security Area. Expulsé finalement du pays communiste fin septembre, le GI est rentré aux USA, mais les programmes de visite à Panmunjom pour les civils n’ont toujours pas repris.Avant l’affaire Travis King, les visites se déroulaient six fois par jour et ce quatre fois par semaine. Un haut responsable du ministère de la Réunification a déclaré que vu la situation fin octobre dans le village de la trêve, il n’y a presque plus de raisons de ne pas recevoir de touristes. Les discussions avec le Commandement des Nations unies devraient bientôt reprendre.