KBS : « Woorimal Battle » tournée à l’étranger rencontre un franc succès

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la KBS, la radio-télévision publique sud-coréenne, a tourné « Woorimal Battle », une émission de concours de coréen à succès, à l’étranger. C’est une première.Les préliminaires ont eu lieu et ont accueilli au total 262 candidats dans quatre pays différents. En France, le centre européen de la vague de la culture coréenne. Aux Etats-Unis dont les diverses générations s'intéressent à la langue du pays du Matin clair. En Egypte qui représente la grande passion pour le hangeul, l'alphabet coréen, du Moyen-Orient et de l'Afrique, et enfin au Vietnam, la nation la plus enthousiasme pour le coréen.Les participants de tout âge et horizon ont fait valoir leurs multiples compétences, d’éloquence, de danse et bien d’autres encore. Une Française, fan de k-pop, a révélé avoir appris le coréen et tenté sa chance dans ce concours. Tom, un Américain de 77 ans, le doyen de la compétition, a pour sa part déclaré en coréen : « Je veux aller en Corée du Sud. »Tous s’intéressent au pays du Matin clair, à sa culture, à sa gastronomie, à son histoire. Cependant, seuls les huit finalistes, deux par nation, ont eu la chance d’obtenir un billet d’avion pour la Corée du Sud pour le tournage de la grande finale tenue à Séoul, dont la diffusion est prévue ce soir. Ces heureux participants ont pu également visiter le pays durant cinq jours.En coulisse, Hailey, une des deux finalistes venues des USA, a confié s’être intéressée à l’Histoire de la Corée, mais également à la hallyu, la vague populaire sud-coréenne. Sarah, une dentiste égyptienne, a quant à elle, déclaré que cela faisait neuf qu’elle étudiait le coréen, alors qu’elle a l’impression d’avoir débuté hier.L’enthousiasme pour la langue coréenne dans le monde entier a de nouveau été prouvé grâce à cette émission spéciale, réalisée également pour fêter son 20e anniversaire, en coopération avec la Fondation de l'Institut Sejong.