Exposition universelle 2030 : Park Jin à Paris pour solliciter des soutiens

Photo : YONHAP News

C’est la dernière ligne droite. Le ministre sud-coréen des Affaire étrangères était à Paris jeudi et vendredi derniers pout rallier le maximum de soutiens en faveur de la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030. C’est ce qu’a annoncé samedi son ministère à travers un communiqué de presse.Park Jin a tenu des déjeuners et des dîners avec les ambassadeurs de 12 pays qui voteront à la fin du mois pour élire la ville hôte. Il s’est également entretenu avec des représentants du Bureau international des expositions (BIE), l’institution en charge de la supervision de l’événement.Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a alors sollicité leur soutien pour la candidature de la ville portuaire du sud-est. Il fait part de son souhait de voir ce rendez-vous mondial être un lieu pour débattre des solutions de plusieurs défis : le changement climatique, la crise alimentaire ou encre la fracture numérique. Ces interlocuteurs lui ont répondu que Busan était un excellent candidat.Par ailleurs, Park a également rencontré Dimitri Kerkentzes, le secrétaire général du BIE. Il lui a exprimé la volonté de la Corée du Sud de maintenir une coopération étroite avec son organisation.Busan est en concurrence avec Riyad en Arabie saoudite et Rome en Italie. Le vote aura lieu le 28 novembre dans la capitale française.