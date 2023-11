Législatives 2024 : les partis se retroussent les manches

Photo : YONHAP News

A l’approche des élections législatives, prévues en avril prochain, les partis au pouvoir et de l’opposition accélèrent leur préparation.Au sein du Minjoo, la première force de l’opposition, Park Byeong-seug, élu député à six reprises, a déclaré qu’il ne se porterait pas candidat. L’ancien président de l’Assemblée générale a souligné que le nombre d’élections ne devrait pas être un critère de dépôt de candidature. Rappelons que certains membres du mouvement de centre-gauche ont affirmé que des députés plusieurs fois élus devraient céder leurs places aux autres. Par ailleurs, le comité de planification du Minjoo pour les législatives 2024 a tenu sa première réunion ce matin.Quant au Parti de la justice, sa direction, dirigée par Lee Jeong-mi, a démissionné après sa défaite à l’élection partielle destinée à élire le maire de l'arrondissement de Gangseo à Séoul, en octobre dernier. La petite formation progressiste projette alors de former une alliance avec d’autres partis.Enfin, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a composé, pour sa part, une équipe de douze membres pour se préparer aux élections. Selon lui, la plupart d’entre eux sont des jeunes et des femmes.