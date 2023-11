Météo : Mère Nature fait ses caprices

Photo : YONHAP News

La pluie et le vent ont accompagné les habitants du pays du Matin clair sur le chemin du retour au travail ce lundi. Même si les intempéries sont moins intenses que cette nuit, de fortes averses ont touché tout le territoire et les arbres ont bien été secoués.De nombreuses routes ont été inondées et des dégâts, dont des chutes d’arbres et la démolition d’infrastructures, ont été signalés. L’Agence nationale des incendies a annoncé que ce matin 45 opérations de drainage et 298 mesures de sécurité liées aux rafales de vent avaient été mises en place.La situation s’est quelque peu calmée depuis la fin de la matinée. Selon les prévisions de Météo-Corée, la pluie devrait totalement arrêter de tomber dans l’après-midi. Cependant, le vent devrait continuer à souffler fort d’ici demain matin. Des bourrasques allant jusqu’à 20m/s sont attendues sur tout le pays. Un avertissement de vent fort a ainsi été émis à l’échelle nationale. Dans ce contexte, les autorités demandent de surveiller certains types d’infrastructures telles que les serres ou les panneaux de signalisation.Par ailleurs, mardi, le froid va faire son retour. Demain, dans la matinée, le mercure va drastiquement chuter, de plus de dix degrés dans certaines régions par rapport à aujourd’hui. Il affichera aussi des valeurs négatives, bien loin de celles enregistrées ces derniers jours qui ont fait penser au retour à l’été. Plusieurs alertes de vague de froid sont alors en vigueur, notamment à Séoul, dans la province de Gangwon ou encore celle de Chungcheong du Nord.Les premières chutes de neige de l’année sont également attendues demain, dans le nord du Gyeonggi et le Gangwon. Il est alors recommandé de porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les aînés.