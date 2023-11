Big Tech : les entreprises sud-coréennes se tournent vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

Les entreprises technologiques sud-coréennes se tournent vers les marchés étrangers. Au pays du Matin clair, elles subissent une baisse des ventes en raison de la saturation du marché intérieur et font l’objet de polémiques sur leur suprématie. Les géants de la tech visent alors le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-est comme potentielles nouvelles débouchées.Allant de la tour Namsam jusqu’au boulevard Gangnam, les paysages de Séoul s’incarnent dans un espace virtuel. Il s’agit des technologies de jumeau numérique. Elles permettent de dupliquer des endroits réels et de les reconstituer en 3D.L’Arabie saoudite a montré son intérêt pour ce procédé. Et le géant sud-coréen Naver a décroché un contrat de 135 milliards de wons, soit 97 millions d’euros. Baek Jong-yoon, responsable à Naver Labs, a expliqué que le jumeau numérique servirait à aménager des villes saoudiennes.KT s’est lancé, de son côté, sur le marché thaïlandais avec son modèle d’intelligence artificielle (AI) en langue thaï. L’âge moyen de la population du pays d'Asie du Sud-est est de 30 ans et la culture sud-coréenne exerce une grande influence sur ses jeunes habitants. Jeong Oe-young, le chef du département Innovation et Croissance de l’Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (Kotra), a précisé que cette région comptait 460 millions d’utilisateurs des services numériques.Les firmes du pays du Matin clair s’intéressent également au monde de la cybersécurité. Wang Hyo-geun, qui dirige une entreprise du secteur, estime que le Moyen-Orient devrait voir sa transition numérique s’accélérer davantage. Selon lui, plusieurs domaines liés aux réseaux, aux terminaux, ainsi qu’à la sécurité, se développeront dans la région.Le gouvernement de Séoul considère également ces zones comme des marchés clés pour ses exportations. Il a alors commencé à accorder des aides intensives, notamment en y envoyant des délégations.