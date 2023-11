Cyberactivités nord-coréennes : Séoul, Washington et Tokyo établiront un comité de haut rang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon établiront un comité de haut niveau pour répondre aux cyberactivités nord-coréennes. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Bureau de la sécurité nationale (NSO).Cette entité prévoit de concevoir des dispositifs visant à lutter contre les cyberactivités du pays communiste, l’une des principales sources de financement pour son développement d’armes et de missiles. Séoul, Washington et Tokyo projettent également d’organiser une réunion chaque trimestre.En août dernier, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont accordés à installer un groupe de travail pour empêcher les vols d’actifs numériques et les piratages informatiques du royaume ermite.Le NSO a souligné que Séoul cherchait des moyens de coopération en la matière avec les pays qui partagent les valeurs de la démocratie libérale. Il a déclaré s’attendre à ce que les potentielles menaces numériques diminuent.