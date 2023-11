Bourse : montée en flèche des deux indices, premier side-car activé pour le Kosdaq en 3 ans

Photo : YONHAP News

Les indices de la Bourse de Séoul ont démarré la semaine sur les chapeaux de roues. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, est tellement monté en flèche ce lundi, que les autorités financières ont dû activer ce matin, à 9h57, un « side-car ». Cette opération permet de suspendre les cours pendant cinq minutes lorsqu’un indice boursier augmente ou diminue d’au moins 6 % trop rapidement. Il s’agit du premier déclenché depuis juin 2020.A la clôture, le Kosdaq gagne 7,34 % et termine la séance à 839,45 points. Le Kospi, l’indice de référence, prend, pour sa part, 5,66 % et finit la journée à 2 502,37 points. La raison de ces fortes augmentations serait le premier jour de l’interdiction des ventes à découvert, en vigueur jusqu’au premier semestre 2024.Par ailleurs, sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce grandement à la fois face à la monnaie européenne et au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 392,91 wons (-12,93 wons) et le dollar américain 1 297,30 wons (-25,10 wons).