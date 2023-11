Pororo fête cette année son 20e anniversaire. A cette occasion, un film d’animation va sortir le 13 décembre prochain dans les salles obscures en Corée du Sud.Intitulée « Superstar Adventure », cette œuvre réalisée par Yoon Je-wan et Kim Sung-min raconte l’histoire du petit pingouin espiègle et de ses amis qui participent à une audition. Le message qu’elle souhaite transmettre aux petits spectateurs n’est pas de gagner les compétitions mais d’apprendre à jouir du moment-même ensemble.Créé en 2003, Pororo est l’un des personnages les plus aimés des petits sud-Coréens. D’où son surnom, « Potongryeong » qui veut dire le président de la République Pororo.