Guerre Israël-Hamas : la famille sud-coréenne qui s’est enfuie de Gaza est rentrée en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Ca y est. La famille sud-coréenne, qui a réussi à sortir la semaine dernière de la bande de Gaza, en franchissant le poste de Rafah, est rentrée saine et sauve au pays du Matin clair.Cette dernière composée de cinq membres – parents et trois enfants - a débarqué hier, en fin de journée, à l’aéroport international d’Incheon. Elle avait pris un avion depuis Le Caire dimanche et avait fait escale à Dubaï.Avant de s’envoler pour la Corée du Sud, la mère de la famille âgée de 44 ans, du nom de Choi, avait déclaré au micro de la KBS que la situation à Gaza était plus critique par rapport à ce qui était connu de l’extérieur et qu’il n’y avait aucun endroit sûr là-bas.Un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir auprès des journalistes que, pour leur retour, toutes les missions diplomatiques avaient travaillé main dans la main et fait le nécessaire.