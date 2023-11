Droits de l'Homme en Corée du Nord : la représentante spéciale américaine promet la coopération avec des alliés

Photo : YONHAP News

La nouvelle représentante spéciale des Etats-Unis pour les droits de l'Homme en Corée du Nord s'est engagée lundi à coopérer avec les partenaires et les alliés ayant des positions similaires et à soutenir la voix des transfuges nord-coréens. Julie Turner a tenu ces propos lors de la cérémonie de sa prise de fonctions, organisée au département d'Etat à Washington.L'ancienne directrice des affaires de l’Asie de l'Est et du Pacifique au Bureau de la démocratie, des droits humains et du travail du département d’Etat a espéré continuer de coopérer avec tous ceux qui sont en charge de ce dossier épineux afin de pouvoir accomplir ses cinq priorités énoncées lors de son audition de confirmation au Sénat. En tant que diplomate de niveau ambassadeur, cette Américaine d’origine coréenne participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de Washington en matière de droits humains dans le pays communiste. Elle a entamé l'exercice de ses fonctions le 13 octobre dernier.Lors de son audition de confirmation devant les sénateurs, Turner avait donc présenté ses cinq chantiers prioritaires : coopérer avec des partenaires comme la Corée du Sud et soutenir les efforts destinés à améliorer les droits fondamentaux des réfugiés nord-coréens ; renforcer les efforts des Nations unies visant à éclaircir la responsabilité sur la violation des droits humains perpétrée au nord du 38e parallèle ; exhorter le régime nord-coréen à améliorer la situation humanitaire dans son pays ; prévenir les rapatriements forcés de ressortissants nord-coréens ; et œuvrer pour organiser des rencontres entre les Américains d'origine coréenne et leurs familles résidant dans la partie nord de la péninsule.La cérémonie d'hier a été présidée par la sous-secrétaire d'Etat chargée de la sécurité des civils, de la démocratie et des droits de l'Homme des USA. Dans son discours, Uzra Zeya a affirmé que les violations des droits fondamentaux dans le royaume ermite étaient liées au programme illégal de développement d'armes du régime et constituaient un outrage à l'ordre international basé sur les normes, aux droits de l'Homme universels ainsi qu'à la dignité des 26 millions de nord-Coréens. Elle a par la suite appelé à y accorder toute l'attention nécessaire.