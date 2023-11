Pyongyang se prépare à ouvrir de nouvelles missions diplomatiques

Photo : YONHAP News

Alors qu’elle a fermé ses ambassades en Ouganda, en Angola, puis en Espagne tout comme son consulat général à Hong Kong, la Corée du Nord se préparerait aussi à ouvrir de nouvelles missions diplomatiques. A en croire un responsable du Service national du renseignement (NIS), Séoul suit de près alors ces mouvements. Ce dernier s’est toutefois abstenu de dire dans quels pays et quelles sortes d’activités Pyongyang mène actuellement.Plus tôt, le gouvernement sud-coréen avait analysé que la fermeture des ambassades nord-coréennes en Afrique et en Europe était due au renforcement des sanctions internationales envers le royaume ermite. Comme il est devenu difficile de gagner des devises étrangères, il préfèrerait rapatrier ses diplomates.Pourtant le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères avait déclaré dans un entretien avec la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, que compte tenu des changements de l’environnement international et de la politique étrangère, le régime avait décidé de fermer ou d’ouvrir ses missions diplomatiques.