Météo : le début de l’hiver s’annonce

Photo : YONHAP News

Fini les chaleurs printanières, place au froid. A la veille du Ipdong, le début de l’hiver, les températures ont sensiblement chuté et sont plus en accord avec la saison. Dans ce contexte, plusieurs alertes de vague de froid ont été émises ce mardi, notamment à Séoul et dans les régions intérieures du centre.Ce matin, les valeurs minimales sont tombées à environ 5°C dans les zones centrales et à 10°C dans le sud. Il s’agit d’une baisse de dix à 15 degrés par rapport à celles de lundi matin. De plus, le vent devrait souffler sur tout le territoire dans la matinée. Des bourrasques sont même attendues sur les côtes ouest et est ainsi que dans les montagnes de la province de Gangwon.Dans l’après-midi, et malgré le beau soleil prévu pour la journée, le mercure ne montera pas si haut. La raison : le vent frais. Il fera entre 7 et 17°C, dont 10°C à Séoul, soit environ huit à 12 degrés de moins que la veille.Mercredi matin, les habitants du pays du Matin clair doivent s’attendre à un froid encore plus intense. Cependant, le thermomètre devrait progressivement grimper à partir de l’après-midi.