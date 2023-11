Ministère de la Réunification : Séoul s’oppose au changement du statu quo par la force

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a exhorté le gouvernement chinois à coopérer activement pour protéger les droits de l'Homme des transfuges nord-coréens sur son territoire et pour leur permettre d'être transférés dans le pays de leur choix. Kim Young-ho a formulé cette demande dans son discours lu par l'envoyé spécial de son ministère, Ko Yong-hwan, lors du Korea Global Forum, tenu lundi à Washington. L'événement était coorganisé par le ministère de la Réunification et le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).Kim Young-ho s'est déclaré opposé à ce que les réfugiés nord-coréens soient rapatriés dans leur terre d’origine contre leur gré, avant de souligner la volonté de Séoul d'accueillir ceux qui souhaitent s'installer au Sud.Le haut responsable sud-coréen a en outre affirmé que Pyongyang profitait des troubles internationaux actuels et des divisions factionnelles et renforçait ainsi ses liens avec Pékin et Moscou pour ébranler la coopération internationale en faveur de la dénucléarisation de son pays.Le ministre a poursuivi en rappelant que le gouvernement sud-coréen s'opposait à toute modification du statu quo par la force et qu'il s'efforçait d'œuvrer pour la dénucléarisation du royaume ermite et pour la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne.Kim Young-ho a également souligné la nécessité de créer un environnement stratégique dans lequel le régime de Kim Jong-un n'aurait d'autre choix que de revenir à la table des négociations. Enfin, il a aussi exprimé la volonté de son pays de dissuader le Nord si celui-ci opte pour un mauvais choix, et ce de manière immédiate et décisive à travers une coopération sécuritaire avec les Etats-Unis et le Japon.