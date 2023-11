Punaises de lit : le gouvernement va gérer la situation à l’échelle nationale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement s’active davantage dans la lutte contre les punaises de lit. Dans ce contexte, un comité national de surveillance dans le but d’empêcher la propagation de ces insectes a été mis en place. Il regroupera ainsi des informations régulières de la part des autorités municipales et va afficher les données sur un panneau.Selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, l’exécutif a demandé aux 17 grandes villes et provinces du pays de rapporter les cas suspects confirmés et les mesures d’intervention élaborées.Alors que les punaises de lit étaient considérées comme quasiment éteintes au pays du Matin clair, grâce notamment aux campagnes d’extermination effectuées dans les années 1960, les signalements ne cessent de se multiplier depuis le mois dernier. Ce phénomène est en grande partie dû à la hausse des voyages à l’étranger depuis la fin de la pandémie de COVID-19.