Dermatose nodulaire contagieuse : 3 fermes nouvellement infectées

Le nombre d'élevages sud-coréens touchés par la dermatose nodulaire contagieuse s'élève désormais à 81. Selon l'annonce faite ce matin par les autorités sanitaires, des nouveaux cas ont été identifiés hier dans trois fermes bovines, situées respectivement à Dangjin dans la province de Chungcheong du Sud, à Chungju dans celle de Chungcheong du Nord et à Goseong dans celle de Gangwon. En outre, des tests sont en cours pour cinq autres cas suspects.La campagne de vaccination contre cette maladie de peau animale se déroule actuellement dans toutes les exploitations bovines du pays. Jusqu'à ce matin, quelque 3,85 millions de bovins sur un total de 4,07 millions ont reçu le sérum, atteignant un taux d’inoculation de 95 %.La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie animale virale transmise par des insectes hématophages, dont les moustiques, et se caractérise par de la fièvre et des nodules sur la peau. Le taux de mortalité est inférieur à 10 %.