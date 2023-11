Korea Sale Festa : le ministre de l’Industrie appelle à la participation des entreprises

Photo : KBS News

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie Bang Moon-kyu a organisé ce matin une réunion avec les industriels des secteurs manufacturier et de la distribution. Objectif : inciter les entreprises à participer activement aux soldes « Korea Sale Festa » prévues du 11 au 30 novembre.Les patrons des grandes surfaces Emart, Homeplus et Lotte Mart ainsi que des grands magasins Lotte, Shinsegae et Hyundai étaient présents. Le PDG de Samsung Electronics et le vice-président de LG Electronics y ont aussi assisté, en plus d’un directeur général de Hyundai Motor.Notons que cette année, la période des soldes a été prolongée à 20 jours pour remonter le moral des consommateurs plombé par l’inflation continue.Le niveau de remise sera sans précédent dans différents domaines dont l’électroménager, l’alimentation et les produits du quotidien. Les constructeurs automobiles prévoient une réduction de 17 %, alors que le milieu de la distribution compte baisser ses prix jusqu’à 50 %.Bang a appelé les entreprises à proposer des tarifs abordables qui peuvent pousser plus facilement les sud-Coréens à ouvrir leur portefeuille.